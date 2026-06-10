元ＮＨＫでフリーアナウンサーの神田愛花が１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜国際版」（水曜・午後９時）に出演。夫の「バナナマン」日村勇紀との家庭内での“財布事情”を明かす一幕があった。今回は「世界の女性と大激論」。各国から集まった女性ゲストが家庭内での金銭事情について、夫の銀行口座と妻の銀行口座を別にしているケースが多いと話すと、「ウチは全部、私が管理してます」と明かした神田。「た