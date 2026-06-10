アマチュアボクシングで７冠を達成した中山聖也（１９）＝大橋＝が１０日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主催興行で公開スパーリングを行い、Ｂ級（６回戦）プロテストに合格した。８月１９日に後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５９」でプロデビュー戦に臨む。公開プロテストは興行のセミファイナル前のリングで行われた。日本ユース・ライトフライ級王者・末国龍汰（２１