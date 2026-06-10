10日夕方、山形県大江町で酒気を帯びた状態で運転した疑いで、山形県朝日町の公務員の男が現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、朝日町宮宿に住む公務員・阿部勝彦容疑者（57）です。警察の調べによりますと、阿部容疑者は10日午後6時前、大江町藤田の道路で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いです。阿部容疑者は当時、前の車に追突する事故を起こしたと自ら消防に通報しました。そして、現場に