天津市にある製塩会社、天津長蘆漢沽塩場の実験室で培養されている塩田微細藻類。（４月１７日撮影、天津＝新華社記者／楊文）【新華社天津6月10日】中国天津市で、造船や港湾、海水淡水化、海洋石油・ガス設備など海洋関連産業の発展が進んでいる。2025年の海洋総生産は5672億9千万元（1元＝約24円）に上り、市の域内総生産（GDP）の3割以上を占めた。市規画・自然資源局の担当者によると、天津には主要な海洋産業が12分野あ