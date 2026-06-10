政府は、不作などの事態に備えおよそ100万トンのコメを備蓄していますが、価格の高騰を抑えることなどを目的に去年、大量に放出したことから現在はおよそ32万トンまで減少しています。こうした中、農林水産省は4月から今年収穫されるコメを対象に備蓄米の買い入れにむけた入札を2年ぶりに再開していました。10日に公表された第4回の入札結果によりますと、あわせて20万7521トンが落札され、政府が計画していた目標量に到達しました