俳優の藤原竜也さん（44）主演の映画『カイジ』シリーズの最新作が、2027年1月29日に公開決定。4作目の発表に期待の声が寄せられました。累計興行収入59億円を突破した『カイジ』シリーズ（映画会社発表）。2009年公開の『カイジ 人生逆転ゲーム』、2011年公開の『カイジ2 人生奪回ゲーム』、2020年公開の『カイジ ファイナルゲーム』と3作品が製作され、極限状態で繰り広げられるスリルのあるゲームやアクション、胸を熱くする人