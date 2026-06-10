◇交流戦西武５―４広島（2026年6月10日ベルーナＤ）通算100勝を劇的サヨナラで飾った西武・西口文也監督（53）は「100勝？言われるまで思ってもなかったんでうれしいです」とホッとした表情を浮かべた。交流戦5カード連続勝ち越しは球団初。貯金「15」は今季最多更新で、パ・リーグ首位もキープ。交流戦初優勝にも望みをつないだ。球団4年ぶりの2試合連続のサヨナラ勝ち。「最後よく長谷川が打ってくれた。桑原が出た