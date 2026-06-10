7回、リプレー検証の結果に抗議する阪神・藤川監督（中央奥）。退場となる＝みずほペイペイドーム阪神の藤川球児監督が10日、ソフトバンク戦で2―3の七回、リクエストによるリプレー検証の結果に抗議し、退場に。追い上げの展開に水を差し、直後の守りで3失点して勝機を手放した。監督は「グラウンド上の両チームとも真剣に戦っていますから」と納得いかない様子をにじませた。チームは連敗で2位に転落した。七回1死一塁で熊谷