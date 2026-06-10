モデルでフルート奏者のCocomi（25）が10日、自身のインスタグラムを更新。人気女優と13年ぶりに再会したしたことを明かした。Cocomiはこの日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで「THEMONSTERS」10周年記念展東京「MONSTERSBYMONSTERS:NOWANDTHEN」プレビューに出席。「翼さんと13年ぶり!?の再会でした」とつづり、本田翼（33）との2ショット写真を投稿。「13、、、、ねん、、、、だと、、、 おかしいな。。。