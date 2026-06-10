ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムが10日、東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL2026」に出演した。リーダー伊勢鈴蘭（22）が「初めて出演させていただけてうれしい気持ちでいっぱいです。皆さんと汗をかけたらなと思います」と呼びかけ、「大器晩成」「美々たる一撃」「ミステリーナイト！」など全6曲を披露した。ダンスナンバーを続け、川名凛（22）も「アンジュルムはダンス