THE RAMPAGEのヒップホップユニットMA55IVE THE RAMPAGEが10日、東京・日本武道館で、「MA55IVE UNION at日本武道館」を行った。日本武道館は14年4月、「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION FINAL」で、THE RANPAGEが初めて披露された地でもあった。アリーナクラス、ドームでもライブ経験がある同グループだが、武道館のステージはまだなかった。YAMASHO（30）は「逆にランペだったらもっとタイミングを選んでいたと思うんですけど、