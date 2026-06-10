同日発表のミドルSUV、それぞれの個性を比較2026年5月21日に発表・発売されたマツダ「CX-5」と、同日に改良モデルが発表されたスバル「フォレスター」。一方は9年ぶりのフルモデルチェンジ、もう一方は2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞した現行モデルの改良版です。【画像】これがマツダ「新型CX-5」とスバル 「フォレスター」改良モデルです！ 画像で見る本記事では、両モデルの違いを比較します。マツダ「CX-