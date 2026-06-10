義両親と同居というだけで、ズーンと重い気持ちになってしまう方もいるでしょう。しかも「冷蔵庫の牛乳を置く場所が数センチ違うだけで小言を言われる」「夜、お風呂に入る時間を気にして焦る」なんて毎日が続けば、家はもはや安らげる場所ではなく、監視の厳しい職場のようになってしまいます。『義実家で同居しています。義母のルールに従うのがつらいです』結婚直後から始まった義実家での同居生活。義母が決めた「お風呂は23時