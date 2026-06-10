2023年5月、新潟県上越市内のホテルの部屋で、面識のない部外者に対し、顔を複数回平手打ちする暴行を加えたとして、陸上自衛隊高田駐屯地は31歳の隊員に懲戒処分を下したと発表しました。 停職1か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊高田駐屯地の第2普通科連隊に所属する31歳の3等陸曹です。 3等陸曹は2023年5月30日、上越市内のホテルで、一緒に部屋に入った面識のない部外者に対し、顔を複数回平手打ちする暴行を加えまし