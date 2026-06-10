異文化への理解を深めてもらおうと、香港の小学生たちが新潟県新発田市で初めての田植えに挑戦しました。児童たちは泥んこだらけになりながらも、楽しみながら苗を植えていました。 新発田市の山あいにある田んぼで田植えに挑戦したのは、香港から異文化を学びに来た小学生26人です。 新発田市では4年前から首都圏の学校を対象に、田植えや防災キャンプなどを体験してもらうスタディツーリズムの誘致に取り組んでいますが