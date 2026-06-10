全国的に相次いでいるクマによる被害。6月10日、新潟県はそのクマなどへの対策を協議する会議を開き、生息状況をより正確に把握する必要性を確認しました。 10日、県庁で開かれた鳥獣被害対策本部会議。 【県鳥獣被害対策支援センター小根沢元浩 所長】 「令和7年度、（ツキノワグマの）出没・目撃件数は3528件ということで過去最多を大きく更新した」 県によりますと、昨年度、ツキノワグマの捕獲頭数や自動撮影カメ