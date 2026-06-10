Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新たなエンタテインメントメディア『CEREMONY』の第2弾が、10日にKアリーナ横浜で開幕した。【ソロショット】リボン、王冠、ハット…独創的な衣装を披露したMrs. GREEN APPLE初日公演には、Mrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、TOMORROW X TOGETHERら、多彩なアーティストが出演。約3時間半にわたり繰り広げられたステージは、『