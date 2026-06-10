「東京ダービー・Ｊｐｎ１」（１０日、大井）“３代目”の東京ダービー馬は２番人気のフィンガー。昨年のナチュラルライズに続いて羽田盃との２冠を達成した。２着に１番人気のシルバーレシオ。３着に４番人気のリアライズグリントが入り、一昨年以来のＪＲＡ勢が上位独占。堅い決着となった。地方最先着馬は６番人気の兵庫のゴッドフェンサーが５着と奮闘した。堂々たる逃げっぷり。羽田盃に続いて同世代のライバルたちを完