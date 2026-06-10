野菜の価格高騰を受け「カレーライス物価」が3カ月ぶりに上昇です。帝国データバンクによりますと、カレーライスを家庭で作るときに必要な原材料費や光熱費などをもとに算出した4月の「カレーライス物価」は、1食あたり364円となり、前の月と比べて2円プラスとなり3カ月ぶりに上昇しました。一方、前の年の同じ月と比べると21円プラスとなり、この1年間では最も小さい上昇幅で、2025年に発生したコメの急激な価格高騰が一服した一