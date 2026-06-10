【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】米軍は米東部時間９日、ホルムズ海峡で米軍ヘリ１機がイランに撃墜され、その報復として、イランの防空施設や監視レーダーなどを精密誘導兵器で攻撃したと発表した。イラン側も中東地域の米軍施設を攻撃したと主張した。戦闘終結に向けた協議が行き詰まる中、地域の緊張が高まっている。米軍の攻撃は米東部時間９日午後５時から数時間続いた。米当局者はロイター通信に、イランの約