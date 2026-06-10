「西武５−４広島」１０日、ベルーナドーム）広島はサヨナラ負けで２連敗を喫した。借金は再び、今季ワーストタイの１２に膨らんだ。延長十回に６番手高が２死二塁のピンチを招くと、３番長谷川に劇打を浴びた。長谷川は２日連続のサヨナラ打となった。先発の森が立ち上がりに捕まった。２死から連打を浴びてピンチを招くと、古賀悠に左翼線を破られる２点適時二塁打。続く渡部にも中前適時打を許した。４連打を浴び、一挙