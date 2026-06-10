ガソリン価格は先週から横ばいです。資源エネルギー庁が発表した8日時点のレギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、1リットルあたり169円50銭で、先週から横ばいとなり、2週ぶりに値上がりが止まりました。また、政府が支給している補助金はあすからの1週間は1リットルあたり27円となり、10日までの1週間よりも6円30銭減ります。石油情報センターは来週以降について、石油元売りの卸売価格が値上がりすることを受けて、小幅な値