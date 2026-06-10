THE RAMPAGEのヒップホップユニットMA55IVEが10日、東京・日本武道館で、「MA55IVE UNION at日本武道館」を行った。同ユニットはYAMASHO（30）神谷健太（31）L／LIKIYA（35）鈴木昴秀（27）浦川翔平（29）の5人組で、武道館は初。昨年9月に発売したアルバム「EMPIRE CODE」に参加したAK−69（47）、湘南乃風HAN−KUN(47)、May−J.（37）ら、総勢22組のアーティストとコラボステージとなった。全33曲中20曲がコラボという豪華さで70