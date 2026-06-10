ＤＤＴ１０日の新宿大会で、男色ディーノ（４９）が宮脇純太（２８＝ノア）に快勝した。この日の第２試合では、宮脇がＤＤＴの真髄を体感する「試練の３番勝負」を開催。最終戦の相手を務めたディーノは、リングアナから注意されるほどの興奮状態で登場した。ゴング直後からキスを迫るなどやりたい放題の男色殺法を展開。これに頭を抱えた宮脇に会場外へ逃げられても、下半身をホールドした状態でリングに戻し、はずかしめた。