消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 結果0.5% 予想0.5%前回0.6%（前月比) 結果4.2% 予想4.2%前回3.8%（前年比) 結果0.2% 予想0.3%前回0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果2.9% 予想2.9%前回2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)