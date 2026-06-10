5月の米消費者物価指数は、総合、コアとも、前年比の伸びが前月から加速したが、予想通りの結果となった。５月の米消費者物価指数の発表後にドルが売られており、ポンドドルやユーロドルはこの日の高値を更新し、ポンドドルは一時1.3409付近まで上昇、ユーロドルは一時1.1565付近まで上昇した。 GBP/USD1.3402EUR/USD1.1558