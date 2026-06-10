＊カナダ中銀政策金利 22:45 予想2.25％前回2.25％ このあと日本時間２２時４５分にカナダ中銀が金融政策委員会の結果を公表する。市場では、今回は５会合連続の据え置きが確実視されている。 中東情勢による原油高や米国関税の影響などでコアインフレはなお高めに推移しているものの、カナダ経済はテクニカル的なリセッションに入っており、労働市場も弱含みで推移している。そのためカナダは様子見を続けるとの