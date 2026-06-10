ドル円のピボットは１６０．４０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（22:00現在） ドル円 現値160.44高値160.53安値160.24 160.86ハイブレイク 160.69抵抗2 160.57抵抗1 160.40ピボット 160.28支持1 160.11支持2 159.99ローブレイク ユーロ円 現値185.28高値185.47安値184.96 186.02ハイブレイク 185.75抵抗2 185.51抵抗1 185.24ピボット 185.00支持1