◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・戸郷翔征投手が５安打無失点、自己最多１４奪三振で２４年８月１４日・阪神戦（東京Ｄ）以来の完封勝利を飾った。初回からテンポ良く投球を展開。４回は２死からは安打と四球で一、二塁を招いたが、村林を右飛に抑えた。直球にスライダーとフォークも駆使して三振の山を築き、自己最多の１４奪三振も記録。１３４球の熱投でスコ