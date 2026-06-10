◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人は戸郷翔征投手（２６）が５安打完封で３勝目。チームは（２分けを挟み）６連勝でセ・リーグ首位に浮上した。２試合連続同じメンバーで組んだ打線が８安打７得点と機能した。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は浦田、松本の１、２番コンビを高評価。今後にも期待を寄せた。＊＊＊＊＊＊松本はプレーにだいぶ力が抜けてき