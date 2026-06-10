オーブン不要！トースターで作れるひとくちスイーツ トースターで作れるコロコロかわいいスコーンをご紹介します。お子さんのおやつにピッタリです。 チョコチップをたっぷりときび砂糖で優しい味わいに「ひとくちスコーン」でおしゃれなひとときを スイーツ作りに欠かせない調理道具と言えばオーブンですが、家にないという人も結構いるかもしれませんね。そんなときはぜひトースターを活用してお菓子作りにチャレンジを。