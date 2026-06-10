俳優・有村架純（３３）が１０日、都内で主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（１９日公開）の上映付き公開直前トークショーに出席した。グレーのノースリーブのワンピースで登場し、上映前のファンから熱い視線を浴びた有村。初めての母親役の挑戦に「脚本を読ませていただいて、この作品、面白くなるかもというのが第一印象だったんです。２回目、３回目と何回も読ませていただいたら、社会に切り込んだお話で、物語