「日本ハム４−２ＤｅＮＡ」（１０日、エスコンフィールド）日本ハムが今季初の６連勝。同最多の貯金４とした。６連勝は２０２４年８月以来２季ぶり。試合後、新庄監督は６連勝に「（強い勝ち方）してるしてる」とうなずき、「でも先に取りたいね。点数。点を先に取っていけば、勝ち癖は今ついてるんで、勝てる雰囲気にはなってると思う」とさらなる勝ち星の積み上げに期待を込めた。ただ、この日もパ上位の西武、ソフトバ