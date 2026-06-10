「オリックス８−４ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）ヤクルトは投手陣が打ち込まれて敗れ今季ワーストの６連敗を喫した。打線は４番に赤羽を入れる組み替えも行って相手先発・曽谷攻略に挑んだが、序盤からきりきり舞いさせられた。池山監督が「いいボールを投げますしね。今日も手ごわい相手やなと思ってます。あのスライダーは曲がり幅が大きいだけに、注意しないといけない」と警戒した相手。左腕の力強い直球と鋭