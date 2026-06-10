インタビューに答える河野洋平氏＝2016年8月、東京都港区自民党総裁を務めた河野洋平元衆院議長の死去を受け、政界からは「貴重なご指導をいただき感謝申し上げる」（岸田文雄元首相）などと悼む声が相次いだ。共産党の小池晃書記局長は共同通信の取材に「歴史問題に正面から向き合い、憲法を重んじて議会制民主主義を大切にされた良識ある政治家だった」と惜しんだ。岸田氏は、衆院1期生の時の自民党総裁だったと振り返った上