アイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」のＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ、ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ、ＭＯＲＥＳＴＡＲの４組が１０日、東京ガーデンシアターで行われた、アジアカルチャーの「現在地」を世界に向けて発信する祭典「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」のセレブレーションライブに出演した。２日間にわたって行われたイベントでこの日は１４組がパフォ