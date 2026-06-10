高市総理はラオスのソーンサイ首相と会談し、エネルギー・資源安全保障やサプライチェーン強靱化のための協力を進めていくことで一致しました。高市総理「両国の包括的戦略的パートナーシップのもとで、私が先月はじめに発表しました、進化した自由で開かれたインド太平洋『FOIP』の実現に向けて、ラオスとともに、地域を強く豊かにしていきたいと考えております」高市総理は10日、ラオスのソーンサイ首相とおよそ30分間、首脳会談