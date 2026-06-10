番号を控えるのに夢中でお父さんの気配に気づかなかった娘さん。果たしてこの状況をどう切り抜けるのか。それにしてもお父さん、不倫してるのに脇が甘すぎますよ…!!>>【まんが】父がW不倫して家庭崩壊した話(ウーマンエキサイト編集部)