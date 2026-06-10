◇交流戦西武５―４広島（2026年6月10日ベルーナＤ）西武・長谷川信哉外野手（24）が2試合連続でサヨナラ打を放った。3試合連続の決勝打でチームを4連勝に導いた。4―4の延長10回2死二塁で左前に適時打を放った。ヒーローは「ピッチャーも頑張ってくれて、本当にマーベラスな試合でした。（滝沢）夏央がマーベラスなバントをしてくれたんで。僕もマーベラスなバッティングをしてかった」と、決めゼリフ連発でスタンド