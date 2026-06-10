おととし、山形県三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男が控訴している裁判。 【写真を見る】あす控訴審の判決三川町高齢女性殺害事件一審の判決を不服とした男の刑はどうなる…懲役17年の実刑判決を受け「事実誤認と量刑不当」事件発生から前回の裁判までを振り返る あす、控訴審の判決が仙台高等裁判所で言い渡されます。改めて、事件発生から前回の裁判までの流れを振り返り