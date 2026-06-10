【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、9月29・30日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて『15th Single BACKS LIVE!!』を開催することが決定した。 ■『全国アリーナツアー2026』のタイトルも発表 あわせて、2日目の9月30日公演では15枚目シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の活動をもって卒業することを発表している二期生の増本綺良の卒業セレモニーが開催されることも告知され