【その他の画像・動画等を元記事で観る】 名古屋発の4人組バンド、ねぐせ。が、新曲のデモバージョン「僕 love you (demo)」を6月17日に配信リリースすることを発表した。デモバージョンとしての楽曲リリースは、バンドにとって初の試みとなる。 ■配信ジャケットには、りょたちの手書き歌詞を採用 本楽曲は、5月にVo＆Guのりょたちの個人SNSにて、「どこにもリリースしてない新曲」「横浜ア