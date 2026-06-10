中国のSNS・小紅書（RED）に9日、「日本で車を運転したら『規則感』がどれほど重要か分かった」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者によると、先日、日本で車を運転している時の「右折問題」について、友人と話したという。投稿者は日本で教習所に通って免許を取得したといい、教習中に教官から「右折の時は絶対に直進車に道を譲ること」と何度も厳しく教えられた。しかし、中国国内で免許を取り、後で日本の免許に切り替えたと