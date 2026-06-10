江戸時代から続く日本橋の和菓子店「榮太樓總本鋪」と、ペコちゃんで知られる不二家洋菓子店。このたび両者のコラボにより、ミルキー発売75周年を記念した2種類の商品が発売されることとなりました！日本の老舗同士が生み出す「和洋折衷」スイーツ、これは見逃せません〜っ!!【老舗同士のコラボスイーツ】2026年6月12日より期間限定販売されるのは、次の2種類のスイーツです。・日本橋榮太樓の黒みつ使用 ミルキーティラミスケーキ