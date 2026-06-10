プロ野球 セ・パ交流戦は10日、各地で6試合が行われました。この日は交流戦上位4球団が前日に続いて勝利。首位のソフトバンクは近藤健介選手の2打席連続弾などで阪神に逆転勝利しました。2位・西武は長谷川信哉選手が2試合連続サヨナラタイムリーを放ち劇的勝利を飾っています。両チームのゲーム差は『1』のままです。3位・日本ハムは水谷瞬選手の3打点の活躍などで6連勝。4位・巨人は戸郷翔征投手が14奪三振の快投で完封勝利を果