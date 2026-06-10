◇MLB パイレーツ-ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)ドジャースは日本時間11日、大谷翔平選手が今季11度目の先発予定です。今季ここまで規定投球回には到達していないものの、今季10試合で6勝2敗、防御率0.74を記録。直近3登板は、2試合の先頭打者ホームランや3安打の固め打ちなど、投打二刀流の本領発揮。前回登板の4日ダイヤモンドバックス戦では、6回無失点の力投。中6日でのマウンドとなります。また打者としても登板前日の