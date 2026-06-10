THERAMPAGEから派生したヒップホップユニット「MA55IVETHERAMPAGE」が10日、初の日本武道館公演を行った。AK―69（47）や湘南乃風のHAN―KUN（47）ら総勢22組とコラボし、デビュー曲「Determined」など33曲を披露した。さながら音楽フェスだった。初披露となるAK―69とのコラボ曲「EMPIRECODEREMIX」からスタートし、“バースをキック（小節にラップを乗せる）”するたびに7000人のファンが手を上下に振った。その