◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）阪神の藤川球児監督（45）が就任後初の退場となった。7回1死一塁で打者・立石の場面で一塁走者の熊谷が二盗に失敗。際どい判定に藤川監督はリクエストを要求。長いリプレー検証の末、判定は覆らずアウトとなった。だが、その瞬間に藤川監督がベンチを飛び出して抗議を行った。責任審判の福家審判から「異議申し立てを行いましたので退場といたします」とア