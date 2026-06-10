4月、ブルガリアの首都ソフィアで記者団の取材に応じるラデフ氏（左）【ウィーン共同】東欧ブルガリアのラデフ首相は10日の閣議で、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事支援を停止する方針を表明した。5月に首相に就任したラデフ氏はロシアに融和的で、欧州連合（EU）が続ける軍事支援から距離を置く姿勢を鮮明にした。ラデフ氏はブルガリア軍によるウクライナへの武器供与を終了するとし「既に十分な供与を行った」と述べ