【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比04銭円安ドル高の1ドル＝160円35〜45銭を付けた。前日9日は午後5時現在、前日比17銭円安ドル高の1ドル＝160円31〜41銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1538〜48ドル、185円06〜16銭。9日はトランプ米大統領がイランに報復する可能性を示唆したことで、投資家のリスク回避姿勢が強まり、ドル買い円売りの動きがやや優勢だった。